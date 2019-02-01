Гуайдо ответил на вопрос об отношениях России и Венесуэлы в случае смены правительства

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Глава венесуэльского национального собрания Хуан Гуайдо, который объявил себя президентом Венесуэлы, заявил, что смена правительства страны будет «благоприятствовать» улучшению отношений с Россией и Китаем. Об этом сообщает Reuters.

Глава оппозиции Венесуэлы подчеркнул, что в случае свержения нынешнего президента Николаса Мадуро страна продолжит нести «ответственность» по международным займам и кредитам. Гуайдо добавил, что оппозиция также намерена сохранить государственный контроль над венесуэльской нефтегазовой компанией PDVSA.

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Ранее в США выступили за мирную передачу власти в Венесуэле.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.