«Геополитическая игра»: Fox News рассказал, зачем Россия и Китай используют Венесуэлу

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Россия и Китай используют политический кризис в Венесуэле с целью развязать «опосредованный конфликт» и бросить вызов США — такое мнение высказал руководитель Центра безопасного свободного общества Джозеф Хумир, передает американский телеканал Fox News.

В настоящее время Соединенные Штаты продолжают давить на венесуэльский режим, возглавляемый президентом Николасом Мадуро, вводя еще больше санкций и поддерживая лидера оппозиции и спикера парламента, а также самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо.

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Однако спустя неделю после вспыхнувших на улицах страны протестов, Мадуро остается непоколебимым — с помощью рук России и Китая, которые работают в тени, перекрывая усилия США, говорится в материале.

«Россия и Китай используют свою экономическую поддержку для создания военно-промышленного присутствия в Венесуэле», — сказал Хумир.

По словам эксперта, это «геополитическая шахматная игра».

Например, на авиабазе «Мануэль Рио» в венесуэльском штате Гуарико есть китайская спутниковая система слежения, а у России есть «киберприсутствие» на военно-морской базе «Банди» на венесуэльском острове Орчила, отмечает телеканал.

«Это добавляет космические и кибер возможности, которых нет у режима Мадуро. Для России и Китая давление на США через Венесуэлу представляет собой рычаги влияния на их региональные амбиции на Украине и в Восточной и Центральной Европе (для России) и на Тайване и в Южно-Китайском море (для Китая)», — отметил Хумир.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также ряд стран Латинской Америки. Россия и Китай выразили поддержку Мадуро.

Ранее сообщалось, что Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы.