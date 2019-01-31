Помпео раскрыл планы по саммиту Трампа и Ким Чен Ына
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что по плану лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын должны встретиться в конце февраля текущего года, передает Fox News.
По его словам, Пхеньян и Вашингтон достигли окончательного согласия по этому вопросу.
«Я думаю, что саммит пройдет в конце [следующего] месяца, таков план. На это согласилась северокорейская сторона», — сказал Помпео.
Реклама
Он добавил, что надеется с помощью предстоящего саммита достичь не только денуклеаризации Корейского полуострова, но и «светлого будущего для жителей Северной Кореи».
Ранее Помпео призвал военных Венесуэлы защитить жителей страны от «репрессий» Мадуро.