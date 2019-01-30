В оппозиции Венесуэлы рассказали, что «всегда выбирает» Мадуро

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Представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в «Группе Лимы» Хулио Борхес заявил, что рассчитывает на мирную передачу власти, но президент Николас Мадуро «всегда выбирает насилие», передает РИА «Новости».

По словам Хулио, оппозиция знает, что США рассматривают военный вариант решения проблемы, но мирная передача власти для них была бы предпочтительнее.

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«Единственный, кто может выбрать мир или насилие — Мадуро. И он всегда выбирает насилие», — рассказал Борхес.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поздравил Гуайдо с началом президентского срока.