У сенатора Арашукова нашли вид на жительство в ОАЭ

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Следователь на заседании суда об избрании меры пресечения сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову заявил, что следствие располагает данными о виде на жительство подозреваемого в Объединенных Арабских Эмиратах, передает РИА «Новости».

По его словам, Арашуков может скрыться за границей, в связи с чем следствие попросило заключить чиновника под стражу.

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Прокуратура также поддержала ходатайство об аресте сенатора, уточняет ТАСС.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.

Ранее сообщалось, что еще один родственник Арашукова стал фигурантом уголовных дел.