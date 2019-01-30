У сенатора Арашукова нашли вид на жительство в ОАЭ
Следователь на заседании суда об избрании меры пресечения сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову заявил, что следствие располагает данными о виде на жительство подозреваемого в Объединенных Арабских Эмиратах, передает РИА «Новости».
По его словам, Арашуков может скрыться за границей, в связи с чем следствие попросило заключить чиновника под стражу.
Прокуратура также поддержала ходатайство об аресте сенатора, уточняет ТАСС.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.
Ранее сообщалось, что еще один родственник Арашукова стал фигурантом уголовных дел.