В Совфеде оценили знание русского языка Арашуковым

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Член Совета Федерации Сергей Калашников заявил, что задержанный сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков грамотно и чисто владеет русским языком, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Арашуков во время допроса в Следственном комитете потребовал переводчика, так как «не владеет в достаточной мере русским языком».

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«Он хорошо — грамотно и чисто — говорит по-русски. Он всегда был на заседаниях комитета», — сказал Калашников.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.