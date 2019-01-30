CNBC: борьбу за смену режима в Венесуэле сравнили с ситуацией в Сирии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/391/12150391/RTS2C225-pic905-895x505-59288.jpg">

Эксперты проводят параллель событий в Венесуэле, где идет борьба за влияние на политическое и экономическое будущее страны, и Сирии, где в последние годы ведется борьба за смену режима, передает телеканал CNBC.

Новая геополитическая напряженность между США и Россией вспыхнула на территории Венесуэлы, где Москва и Вашингтон разделились во мнениях о том, кого считать настоящим президентом страны. Россия поддержала президента Николаса Мадуро, США — самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо.

Реклама

Так, Россия оказала военную, финансовую и дипломатическую поддержку президенту САР Башару Асаду во время гражданской войны, начавшейся в 2011 году, говорится в материале. В свою очередь, Соединенные Штаты и их западные союзники поддержали борьбу за смену режима и оказали поддержку повстанческим группировкам, пытающимся свергнуть Асада, отмечает телеканал.

Гражданскую войну в Сирии многие рассматривает в качестве борьбы за влияние на Ближнем Востоке. Теперь же идет борьба за лидерство в богатой нефтью Венесуэле, добавляет CNBC.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Венесуэла станет «проверкой» броманса Трампа и Путина.