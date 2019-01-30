В администрацию Балашихи пришли с обысками
Источник в правоохранительных органах сообщил об обысках в городской администрации Балашихи, передает РИА «Новости»
Сотрудники правоохранительных органов изымают документацию.
Остальных подробностей источник не привел.
В администрации Балашихи и правительстве Подмосковья не комментируют данную информацию.
Ранее сообщалось, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совфеда утром 30 января. Следователями совместно с оперативными сотрудникам ФСБ проводятся обыски и другие следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.