Песков ответил на вопрос о задержании сенатора Арашукова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов заявил, что Кремль не комментирует задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, передает ТАСС.

«Мне нечего добавить к тому, что уже было сказано правоохранителями по аресту сенатора», — сказал ПЕсков.

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Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совфеда утром 30 января.

По данным СК, Арашуков организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» КЧР Жукова и советника президента КЧР Шебзухова.