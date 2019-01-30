Песков ответил на вопрос о задержании сенатора Арашукова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов заявил, что Кремль не комментирует задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, передает ТАСС.
«Мне нечего добавить к тому, что уже было сказано правоохранителями по аресту сенатора», — сказал ПЕсков.
Реклама
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совфеда утром 30 января.
По данным СК, Арашуков организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» КЧР Жукова и советника президента КЧР Шебзухова.