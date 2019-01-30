Мадуро заявил, что Болтон запретил Трампу вести с ним диалог

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон запретил администрации Дональда Трампа устанавливать контакты с правительством Венесуэлы, передает РИА «Новости».

Мадуро отметил, что он пытался пойти на контакт, но безрезультатно.

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«Я все эти годы делал попытки, на личном уровне — направлял сообщения, которые доходили до Трампа, публично, через СМИ, чтобы с правительством США были установлены связь, уважение, диалог, невзирая на политические, культурные, идеологические разногласия, несмотря на столь различные национальные особенности между Дональдом Трампом и Николасом Мадуро», — сказал он.

Мадуро добавил, что у него есть подтверждение этой информации.

Ранее Николас Мадуро заявил, что его страна всегда благодарна России за помощь.