Суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезжать из страны
Верховный суд Венесуэлы заблокировал банковские счета объявившего себя временным президентом Хуана Гуаидо на территории страны, сообщает РИА «Новости».
Суд также вынес запрет на отчуждение и залог имущества.
Кроме того, Верховный суд запретил политику выезжать из страны до завершения следствия.
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Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы во время митинга в Каракасе против Николаса Мадуро 23 января. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки.
Россия выразила поддержку Мадуро.