Суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезжать из страны

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Верховный суд Венесуэлы заблокировал банковские счета объявившего себя временным президентом Хуана Гуаидо на территории страны, сообщает РИА «Новости».

Суд также вынес запрет на отчуждение и залог имущества.

Кроме того, Верховный суд запретил политику выезжать из страны до завершения следствия.

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Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы во время митинга в Каракасе против Николаса Мадуро 23 января. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки.

Россия выразила поддержку Мадуро.