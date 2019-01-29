Мэй вернется в Брюссель для переговоров по Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует вернуться в Брюссель для того, чтобы вновь согласовать условия по выходу страны из Евросоюза с учетом пожеланий британских законодателей, передает Reuters.

По словам Мэй, она приедет в столицу Бельгии с четким мандатом, чтобы достичь соглашения, которое поддержит Палата общин.

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«Я обещаю вернуться в Палату общин с новой сделкой как можно быстрее. В результате парламент получит возможность еще раз рассмотреть условия сделки. Если парламент ее отвергнет, то я внесу новый документ на следующий день», — отметила Мэй.

Также Мэй подчеркнула, что намерена осуществить Brexit уже 29 марта.

Ранее сообщалось, что Швейцария и Великобритания подписали два новых соглашения по Brexit.

«Газета. Ru» ведет прямую трансляцию обсуждения новых планов по Brexit.