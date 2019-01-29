Мэй вернется в Брюссель для переговоров по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует вернуться в Брюссель для того, чтобы вновь согласовать условия по выходу страны из Евросоюза с учетом пожеланий британских законодателей, передает Reuters.
По словам Мэй, она приедет в столицу Бельгии с четким мандатом, чтобы достичь соглашения, которое поддержит Палата общин.
«Я обещаю вернуться в Палату общин с новой сделкой как можно быстрее. В результате парламент получит возможность еще раз рассмотреть условия сделки. Если парламент ее отвергнет, то я внесу новый документ на следующий день», — отметила Мэй.
Также Мэй подчеркнула, что намерена осуществить Brexit уже 29 марта.
Ранее сообщалось, что Швейцария и Великобритания подписали два новых соглашения по Brexit.
«Газета. Ru» ведет прямую трансляцию обсуждения новых планов по Brexit.