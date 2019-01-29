Медведчук предложил создать автономный регион Донбасса в составе Украины

Украинский политик, лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа», председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины. Об это сообщает ТАСС.

По его словам, инициатива предусматривает, что в нем будут работать органы самоуправления — «парламент, правительство и другие, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе».

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Он отметил, что данный план построен на минских соглашениях, утвержденных резолюцией Совбеза ООН, соответствует договоренностям «нормандской четверки» и действующему законодательству Украины.

«Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которые определят этот статус Донбасса», — заявил Медвдечук.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил об участии в выборах президента.