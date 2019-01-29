Американский экс-дипломат написал воображаемую служебную записку помощнику Путина

Бывший американский дипломат Кирк Беннет написал на страницах издания The American Interest материал о «гибридной войне» России в виде «воображаемой служебной записки», адресованной помощнику президента России Юрию Ушакову, который занимается внешнеполитическими вопросами.

Записку Беннет пишет от лица одного из старших подчиненных Ушакова. Материал вышел под названием «Как Россия планирует выиграть гибридную войну».

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«Соединенные Штаты, НАТО, Европейский Союз и все их различные сатрапы и приспешники обратились против нас, всячески стремясь помешать России подняться с колен и восстановить свое законное место великой державы и независимого центра силы в многополярном мире», — начинает Беннет.

Экс-дипломат пишет о том, что россияне — это нация шахматистов, которые всегда заранее продумывают несколько шагов вперед. Автор отмечает, что «напыщенный и воинственный» характер Трампа создает благоприятную среду для России. Такая ситуация помогает разделить противников России, говорится в письме. Кроме того, такой антагонизм может привести к окончательному разъединению в НАТО.

«Вся трансатлантическая напряженность в мире принесет нам [России] мало пользы, если она не приведет к фактическому распаду НАТО», — говорится в записке.

В записке также отмечается, что к следующим президентским выборам в США в 2020 году Россия должна обеспечить, чтобы сопоставимое «непристойное и непроверенное» досье по примеру «русского досье» на Трампа было на каждого кандидата в президенты.

«Если мы справимся, это будет довольно зрелищное шоу!» — иронизирует экс-дипломат.

Экс-дипломат также говорит о провале холодной войны и воображаемой реакции на нее со стороны России.

«Однако проиграть холодную войну нации ковбоев, у которой никогда не было писателя такого калибра, как Достоевский, или композитора наравне с Чайковским, но вместо этого заслонившей мир своей безвкусной рекламой и третьесортной голливудской поп-культурой — это было величайшим позором, который только можно себе представить», — говорится в материале.

В заключение он пишет о создании в будущем общего «евразийского дома», куда бы вновь вошли страны бывшего СССР.