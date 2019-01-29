Новая Зеландия не признала Гуайдо и Мадуро главой Венесуэлы

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Правительство Новой Зеландии отказалось принять одну из сторон в усиливающемся венесуэльском кризисе и официально признавать ни лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, ни действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает The Guardian.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс заявил, что Венесуэле необходимо «решить свое будущее путем свободных и справедливых выборов».

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«В Новой Зеландии не принято делать заявления о признании правительств», — добавил Питерс.

Отмечается, что Гуайдо, объявившего себя временным президентом Венесуэлы, поддержали США, Великобритания, Канада, Австралия и некоторые латиноамериканские страны. По словам новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн, «абсолютно никто не выразил обеспокоенности», что решение Новой Зеландии отличается от решения ее союзников.

Ранее сообщалось, что Хуан Гуайдо призвал к новым митингам по всему миру.