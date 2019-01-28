Sky: лидер оппозиции Венесуэлы призвал к новым митингам по всему миру
Лидер оппозиции Венесуэлы, который провозгласил себя временным президентом страны, Хуан Гуайдо призвал жителей страны во время прямой трансляции 27 января снова выйти на мирные протесты, передает телеканал Sky News.
Выступая в прямом эфире, Хуан Гуайдо призвал людей участвовать в двух митингах, запланированных на эту неделю. Он призвал людей покинуть свои дома и офисы для мирных протестов в среду, 30 января, и субботу, 2 февраля, сообщает Sky.
Венесуэльский оппозиционер призвал проводить демонстрации в выходной день в «каждом уголке Венесуэлы» и по всему миру. Гуайдо продолжать оспаривать легитимность избрания действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Кроме того, протестный митинг 2 февраля запланирован в день истечения срока ультиматума Европейского союза, который потребовал от Мадуро провести в восьмидневный срок новые президентские выборы.
Ранее Гуайдо просил Великобританию не возвращать Мадуро золото.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.