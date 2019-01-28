Sky: лидер оппозиции Венесуэлы призвал к новым митингам по всему миру

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Лидер оппозиции Венесуэлы, который провозгласил себя временным президентом страны, Хуан Гуайдо призвал жителей страны во время прямой трансляции 27 января снова выйти на мирные протесты, передает телеканал Sky News.

Выступая в прямом эфире, Хуан Гуайдо призвал людей участвовать в двух митингах, запланированных на эту неделю. Он призвал людей покинуть свои дома и офисы для мирных протестов в среду, 30 января, и субботу, 2 февраля, сообщает Sky.

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Венесуэльский оппозиционер призвал проводить демонстрации в выходной день в «каждом уголке Венесуэлы» и по всему миру. Гуайдо продолжать оспаривать легитимность избрания действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кроме того, протестный митинг 2 февраля запланирован в день истечения срока ультиматума Европейского союза, который потребовал от Мадуро провести в восьмидневный срок новые президентские выборы.

Ранее Гуайдо просил Великобританию не возвращать Мадуро золото.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.