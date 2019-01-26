Премьер Испании назвал условие признание нового главы Венесуэлы

Глава правительства Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид может признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, сообщает Reuters.

Санчес заявил, что это произойдет, если действующий президент республики Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней.

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Ранее Санчес в ходе телефонного разговора с венесуэльским оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо заявил, что «идеальным и естественным» способом урегулирования кризиса в Венесуэле стали бы выборы главы государства.

Гуайдо во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января объявил себя временным главой государства.