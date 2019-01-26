Пушков отреагировал на просьбу США к России по переговорам с КНДР
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу Вашингтона к Москве о помощи с «повесткой дня» на переговорах с КНДР по денуклеаризации. Свое мнение он написал в твиттере.
Он подчеркнул, что США ввели в отношении России 65 типов санкций и обвинили ее в страшных преступлениях. В частности, в агрессии на Украине.
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«Стоит нам это сделать, как последует «благодарность«в виде новых санкций, новых обвинений и нового давления», — заметил Пушков.
Ранее сообщалось, что США попросили Россию помочь с переговорами с КНДР.