Порошенко оценил возможность захвата церквей УПЦ

Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя возможность захвата церквей Украинской православной церкви Московского патриархата, заявил, что «всему своё время».

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина».

«И когда кто-то ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм лавр, передача всего — нет. Всему своё время, и не надо это ускорять, мы дали возможность всем сделать свой выбор», — сказал украинский президент.

Ранее в украинском Союзе православных журналистов сообщили, что представители ПЦУ захватили храм УПЦ в Тернопольской области.