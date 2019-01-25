В греческом парламенте проголосовали по названию Македонии

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В греческом парламенте прошло голосование по соглашению со Скопье о переименовании Республики Македония. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, за ратификацию договора выступили 153 из 300 депутатов, против — 146. Уточняется, что один человек воздержался.

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Подчеркивается, что большинство проголосовавших, 145 депутатов, являются членами правящей партии СИРИЗА.

Ранее сообщалось, что полиция в Афинах применила слезоточивый газ против протестующих.

17 июня 2018 года Афины и Скопье подписали соглашение о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония. В Греции некоторые жители считают, что македонцами можно называть только жителей исторического региона на севере страны, а не граждан соседнего государства.

Противники соглашения есть и в Македонии: часть людей считает, что договор нарушает национальную идентичность народа.