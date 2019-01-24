Защита Януковича связала его приговор с выборами

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича, осужденного в Киеве за госизмену, заявили, что его приговор связан с предстоящими президентскими выборами в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы все понимаем, что объявление приговора именно сейчас — это безусловная пиар-акция и фактическая предвыборная агитация конкретных заинтересованных лиц», — заявил адвокат бывшего президента Александр Горошинский.

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Он отметил, что защита подаст апелляцию на вердикт суда.

Ранее сообщалось, что суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы.