WP рассказала об изменении географии протестов в Венесуэле
В течение многих лет, во время которых в стране проходили протесты, митинги были сосредоточены вокруг среднего класса крупных городов, пишет в колонке The Washington Post венесуэльский журналист Франциско Торо.
В этом и состоит отличие от предыдущих протестов: на этой неделе на акции против Мадуро вышли представители рабочего класса. При этом на улицы вышли люди из «самых надежных проправительственных районов» Каракаса, поясняет автор. В настоящее время происходит необычная инверсия географии протестов, говорится в материале.
Массовая миграция венесуэльцев, которая по некоторым расчетам приблизилась к 3 млн человек, составила основу протестного поколения в 2017 и 2014 годах.
На недавних митингах протеста в Венесуэле невозможно было не заметить участие «седых голов»: это родители протестующих прошлых лет, которые сейчас находятся на передовой оппозиции. Их задача теперь состоит в том, чтобы построить страну, в которую могли бы вернуться их дети, добавляет автор. Тем не менее, на этой неделе фокус протестных акций с родителей образованных и покинувших страну венесуэльцев сместился на отчаянный рабочий класс, говорится в колонке.
После пяти лет «эскалации авторитаризма» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и экономической катастрофы истощение его режима теперь очевидно для всех, пишет автор.