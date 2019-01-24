NYT: Мадуро рвет с США на фоне протестов

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После того как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на этой неделе провозгласил себя легитимным главой государства, президент Венесуэлы Николас Мадуро столкнулся с непосредственным вызовом, угрожающим его власти, пишет The New York Times.

Государственные СМИ Венесуэлы в основном игнорируют оппозиционера и его сторонников, однако на данный момент нельзя сказать о широкомасштабных репрессиях в отношении митингующих со стороны полиции и вооруженных сил, как это было в прошлом. NYT считает, что признание Вашингтоном Гуайдо в качестве законного президента Венесуэлы является гораздо более чем символической мерой и предполагает появление новых трудностей для власти Мадуро.

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В день протестов оппозиции Мадуро и его союзники призвали выйти на демонстрации своих сторонников, пишет газета. Мадуро и его союзники обвинили лидеров оппозиции, которых он называет «террористами», в попытке продать Венесуэлу Соединенным Штатам. Сторонники правительства вышли, но их группа была гораздо меньше сторонников Гуайдо.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали 13 стран: США, Канада, Грузия, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу. Среди участников протеста уже есть задержания, по последним данным 16 человек погибли.

Россия считает Николаса Мадуро легитимным президентом.