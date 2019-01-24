Мексика не признала президентом оппозиционного лидера Венесуэлы

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Мексика намерена продолжать поддерживать контакты с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщается на сайте МИД Мексики.

В мексиканском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что не намерены не признавать правительство, с которым у Мексики есть дипломатические отношения.

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Таким образом в МИД Мексики отреагировали на заявления лидеров некоторых стран о признании Хуана Гуайдо новым легитимным президентом.

Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признал Гуайдо президентом Венесуэлы. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что в Венесуэле происходит «ручной режим смены власти».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий в Венесуэле.