В МИД России увидели «ручной режим смены власти» в Венесуэле

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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова заявила, что в Венесуэле происходит «ручной режим смены власти». Об этом она написала в своем фейсбуке.

По мнению Захаровой, события в Венесуэле демонстрируют, как Запад «в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств». Она добавила, что в настоящее время там происходит смена власти «в ручном режиме».

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Ранее ряд стран, включая США и Канаду, признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.

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