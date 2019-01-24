Лидер оппозиции Венесуэлы отверг разрыв дипотношений с США
Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что Венесуэла не разрывает дипломатические отношения ни с какой из стран мира. Об этом он написал в своем твиттере.
В своем посте он обратился к сотрудникам дипломатических миссий страны.
«Ответственно заявляю вам, что мы суверенная нация и мы будем продолжать поддерживать дипломатические отношения со всеми странами мира», — написал Гуайдо.
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Он также подчеркнул, что намерен восстановить конституционный порядок в стране.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США после того, как американский президент Дональд Трамп отказался считать его главой страны.
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