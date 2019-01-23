Помпео призвал Мадуро отказаться от власти

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Американский госсекретарь Майк Помпео призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать власть лидеру оппозиции Хуану Гуаидо, передает Reuters.

Отмечается, что Помпео также обратился к военным страны и силовым структурам с призывом поддержать демократию и защитить мирное население.

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Ранее президент США Дональд Трамп признал главу оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.

В настоящее время в Венесуэле проходят акции протеста против политики лидера страны Николаса Мадуро из-за тяжелой экономической ситуации. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Венесуэле.