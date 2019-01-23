Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы президентом
Президент США Дональд Трамп признал главу оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что американский президент также призвал лидеров других государств в северном полушарии признать председателя парламента главой Венесуэлы.
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В заявлении Трампа говорится, что он будет использовать «вес экономической и дипломатической мощи Соединенных Штатов, чтобы добиться восстановления венесуэльской демократии».
Ранее сообщалось, что в Венесуэле протестующие сожгли статую бывшего президента Уго Чавеса.