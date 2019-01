Buzzfeed опубликовал планы московской «башни Трампа»

Портал Buzzfeed News опубликовал документы по планам строительства «башни Трампа» в Москве.

Документы были опубликованы после того, как юрист президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что переговоры по строительству находились на ранней стадии и «никаких планов» по башне не было.

Согласно данным Buzzfeed, здание было спроектировано архитектором из Нью-Йорка в 2015 году и задумывалось как самое высокое в Европе — сейчас этот рекорд принадлежит «Лахта-Центру» в Санкт-Петербурге.

Предполагалось, что небоскреб построят в Москва-Сити. В переписке, полученной порталом, отмечается, что «башне Трампа» планировали обустроить гостиницу не менее чем на 150 номеров, а также фитнесс-центр и спа, управление которыми могли поручить дочери и советнице президента США Иванке Трамп.

Ранее сообщалось, что Джулиани открестился от своих слов о строительстве «башни Трампа» в Москве.

Rudy Giuliani says there were "no plans" for Trump Tower Moscow. We have the plans.https://t.co/sFVhc0Dq1W