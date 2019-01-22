Володин рассказал об инструментах для давления на правительство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Газете.Ru» рассказал об инструментах для давления на правительство.

В частности, Володин ответил на вопрос о том, что у Госдумы на данный момент нет достаточного количества инструментов, чтобы влиять на политику правительства.

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«Да, здесь речь может идти о том, чтобы содержание и итоги отчета правительства перед парламентом, оценка этого отчета Государственной думой имели для исполнительной власти более обязывающий характер и конкретные последствия», — уточнил он.

Володин уточнил, что ключевое значение для повышения эффективности реализации норм Конституции, запросов людей и коренных задач развития страны имеет именно парламентский контроль правоприменения.

Он пояснил, что, чтобы закон «реально заработал, вовремя, в полной мере и качественно, здесь многое зависит именно от качества работы исполнительной власти».