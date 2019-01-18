Axios: Трамп составлял списки «плохих и хороших» сотрудников Белого дома

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Президент США Дональд Трамп составлял списки плохих и хороших сотрудников Белого дома, в которые попали 15 человек. Об этом говорится в книге «Команда гадюк: мои 500 необычных дней в Белом доме Трампа» Клиффа Симса, с которой до публикации ознакомилось издание Axios.

В одном списке были те, кому он доверял, в другом те, которым он не мог доверять и хотел бы уволить. 10 из указанных фамилий попали в «список плохих», а пять — в хороший, это были в основном работавшие с ним во время предвыборной кампании. Трамп хотел найти причастных к утечкам информации из Белого дома, которые часто появлялись в СМИ в 2017 году.

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Этот случай, упомянутый в мемуарах экс-сотрудника администрации Трампа, произошел в 2017 году, когда СМИ часто писали о царившем в Западном крыле Белого дома хаосе. Сама книга планируется к выходу 29 января. Автор книги работал советником по коммуникациям в Белом доме.

В ней он также вспоминает о личной встрече с Трампом. Тогда президент США занимался составлением «списка врагов», но эти враги были в его собственной администрации, пишет бывший помощник в книге.

Перед встречей Трамп и Симс общались по телефону. По словам Симса, американский президент хотел знать, кого Симс считает причастным к утечке информации в СМИ.

«Назови мне их имена. Я хочу, чтобы эти люди ушли отсюда. Я позабочусь об этом», — вспоминает экс-сотрудник слова Трампа.

Американский лидер практически никого не считал «безупречным», кроме членов своей семьи, говорится в книге.