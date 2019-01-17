Порошенко заверил в «бескровном» переходе приходов в новую церковь Украины

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Украинский президент Петр Порошенко сказал, что принятый Верховной радой закон о религиозных общинах позволит приходам без кровопролития войти в состав новой церкви страны. Трансляция его выступления велась на странице политика в фейсбуке.

По его словам, Рада приняла закон, определяющий такой переход.

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«Для чего это делается? Для того чтобы не пролилась кровь», — сказал Порошенко.

Он добавил, что закон все урегулирует.

Ранее на Украине слово 2018 года отразило церковный раскол.