Асад рассказал о желании побывать в Крыму и Севастополе

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что сирийский президент Башар Асад хотел бы посетить Крымский полуостров. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, об этом лидер Сирии заявил во время визита делегации из России в Дамаск.

«Во время обсуждения подписанного соглашения о сотрудничестве между Севастополем и провинцией Тартус президент Сирии Башар Асад выразил желание посетить Севастополь и Крым», — сказал Белик.

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Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французская сторона не против участия сирийского лидера Башара Асада в президентских выборах в Сирии.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.