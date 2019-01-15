CNN: юристы Трампа отказали Мюллеру в личном допросе президента США

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Юридическая команда президента США Дональда Трампа отказала в последние недели специальному прокурору Роберту Мюллеру, который ведет «российское дело», в личной встречи, сообщает американский телеканал CNN.

На встрече Мюллер хотел задать уточняющие вопросы, говорится в материале. В ноябре 2018 года Трамп письменно ответил на вопросы спецпрокурора по «российскому делу».

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Запрос о встрече с Трампом со стороны спецпрокурора последовал после предоставления им письменных ответов. В основном вопросы, на которые отвечал президент США, были сосредоточены на периоде до вступления Трампа в должность, говорится в материале.

Допрос президента США остается для Мюллера неразрешенной задачей по мере того, как само расследование спецпрокурора о возможном вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года приближается к завершающей стадии. Это в свою очередь не устроило Мюллера, говорится в материале.

По информации источников, какого-либо существенного обсуждения вопроса не было ни с одной, ни с другой стороны в течение пяти недель. Команда Трампа буквально закрыла двери для любых дальнейших ответов Мюллеру, рассказали источники CNN.

Ранее личный адвокат президента США Роберт Джулиани в интервью телеканалу Fox News заявил, что допрос его подзащитного Мюллером может состояться «только через его труп».

Россия отрицает вмешательство в избирательный процесс США. Президент США Дональд Трамп отрицает сговор с российскими властями во время выборов президента 2016 года.