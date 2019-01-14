Стало известно, что новый куратор «российского дела» скажет конгрессу о Мюллере

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Уильям Барр на слушаниях в конгрессе перед вступлением в должность заявит, что не будет мешать специальному прокурору Роберту Мюллеру завершать расследование дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США. Об этом сообщает Reuters.

В его речи также будет говориться, что конгрессу «очень важно» узнать результаты расследования Мюллера. Помимо этого на слушаниях Барр подчеркнет, что позволит спецпрокурору закончить дело.

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Барра выдвинул на должность генпрокурора президент США Дональд Трамп. Его кандидатура неоднократно подвергалась критике со стороны демократов, которые посчитали, что он будет препятствовать работе Мюллера.

Ранее в США рассказали о судьбе «российского дела» после смены генпрокурора.