Трамп дал совет фейковым СМИ

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Президент США Дональд Трамп заявил, что фейковым СМИ следует взять двухнедельный отпуск и «расслабиться». Об этом он написал в своем твиттере.

По словам президента, фейковые СМИ с каждым днем становятся все более «безумными» и «лживыми». Он отметил, чьто некоторые люди, освещающие его работу, «сошли с ума». При этом Трамп подчеркнул, что его администрация работает с «огромным успехом».

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«Их лживые публикации способствуют гневу и разобщению. Возьмите двухнедельный отпуск и возвращайтесь отдохнувшими. Расслабьтесь!» — заключил Трамп.

В последнее время некоторые СМИ выпустили публикации, в которых говорилось, что ФБР ведет секретное расследование о тайных взаимоотношениях Трампа и официальной Москвы. И Трамп, и Россия неоднократно опровергали сообщения о сговоре.

Ранее Трамп призвал вернуть честность в журналистику.