CNN: спецпрокурор США по «российскому делу» допросил социолога штаба Трампа

Социолог из предвыборной команды президента США Дональда Трампа давал показания специальному прокурору США Роберту Мюллеру, который расследует дело о возможном вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Социолог Тони Фабрицио ранее был деловым партнером главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, утверждает телеканал. Команда Мюллера допрашивала Фабрицио в феврале 2018 года.

Реклама

Мюллера интересовали вопросы работы Фабрицио с Манафортом на Украине. Неизвестно, поднимались ли какие-либо темы спецпрокурором дополнительно, или оно было сосредоточено исключительно на деловых отношениях социолога с Манафортом, говорится в материале.

На работу в предвыборный штаб Трампа Фабрицио пригласил именно Манафорт, отмечает телеканал. По информации источников, социолог не знал, с кем Манафорт и его экс-партнер Рик Гейтс делились данными во время президентских выборов.

Ранее сообщалось, что экс-глава глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт делился информацией с россиянином Константином Килимником, который, как считают власти США, близок к российским спецслужбам.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.