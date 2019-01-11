МИД России усмотрел в действиях США посягательство на суверенитет Венесуэлы

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В российском МИДе усмотрели в действиях Соединенных Штатов попытки сформировать в Венесуэле альтернативное правительство антиконституционным путем. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Николас Мадуро был избран президентом путем легитимного волеизъявления, несмотря на «беспрецедентное давление извне».

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«Беззастенчивая линия Вашингтона на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы <...> представляет собой неприкрытое посягательство на суверенитет Венесуэлы», — говорится в заявлении.

Уточняется, что американская сторона использует санкционные ограничения и пытается определять легитимность и нелегитимность властных органов страны. В ведомстве подчеркнули, что данный путь является бесперспективным, а также провоцирует раскол в венесуэльском обществе.

Ранее в МИД Венесуэлы заявили о нападении на посольство в Перу.