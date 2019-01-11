Сенатор-республиканец посоветовал Трампу вводить режим ЧП в США

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Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм считает, что президенту США Дональду Трампу следует вводить режим чрезвычайного положения для согласования финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Грэма.

Ранее выделять бюджетные деньги на финансирование стены на границе США и Мексики категорически отказались представители демократической партии. По мнению Грэма, такая позиция демократов говорит о том, что в конгрессе вопрос со стеной решить уже невозможно.

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«Настало время, чтобы президент Трамп использовал режим ЧП для [утверждения] финансирования строительства стены/барьера», — говорится в заявлении политика.

Ранее юристы разрешили Трампу вводить ЧП в США.