Обсуждавший отставку Трампа замгенпрокурора уйдет с поста

Заместитель генерального прокурора и министра юстиции США Род Розенстайн собирается в отставку. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

По их словам, Розенстайн проинформировал президента страны Дональда Трампа о своих планах.

Отмечается, что изначально Розенстайн планировал находиться на этом посту в течение двух лет. Предполагается, что он останется на посту, пока не будет выбран новый генпрокурор. После этого он уйдет, чтобы позволить ему сформировать свою команду.

Ранее сообщалось, что Трамп решил не увольнять обсуждавшего его отставку замгенпрокурора.