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Руководитель общественного движения «Украинский выбор — право народа», один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что суд в Киеве признал противоправной деятельность директора Национального антикоррупционного бюро страны Артема Сытника и депутата украинской Рады Сергея Лещенко. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что они способствовали разглашению и распространению данных о том, что в списках «черной бухгалтерии Партии регионов» было имя экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа на минувших выборах президента США Пола Манафорта. Их действия суд расценил как вмешательство в избирательный процесс в Соединенных Штатах в 2016 году.

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«[Судом установлена] причинно-следственная связь между действиями Сытника и Лещенко и уходом Манафорта с поста руководителя штаба кандидата в президенты США», — сказал Медведчук.

Ранее разведка США заявила о «вмешательстве» России, Китая и Ирана в выборы 2018 года.