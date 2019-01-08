Журналист оправдал «пьяного» Порошенко

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Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил, почему президент страны Петр Порошенко на военном мероприятии в 2015 году в Новых Петровцах выглядел нетрезвым. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По словам Бутусова, военные предложили главе государства выстрелить из винтовки, но не сказали ему о мощной отдаче.

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«К сожалению, эту информацию президент получил непосредственно сам, эмпирическим путем. После выстрела. И получил сильный удар в глаз, слишком близко прижавшись к оптическому прицел», — написал Порошенко.

Он добавил, что президент не отчитал военных за то, что они не показали ему правила обращения с оружием. Кроме того, во время выступления речь главы государства была четкой.

Ранее СМИ опубликовали видео с выступлением пьяного Порошенко.