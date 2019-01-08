В Совфеде отреагировали на слова Климкина о запрете на въезд мужчин из России

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов дал комментарий после слов главы МИД Украины Павла Климкина о постоянном ограничении въезда на Украину мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, которые являются россиянами. Об этом сообщает RT.

По мнению Морозова, украинские политики предлагают и принимают все более абсурдные решения.

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«…начинаю думать, что это к лучшему — чем более абсурдны решения, чем более людоедский характер они носят для самих же украинцев, тем, наверное, быстрее наступит прозрение и быстрее они погонят эту ополоумевшую банду», — сказал Морозов.

Он добавил, что между россиянами и украинцами существуют колоссальные связи, а около миллиона украинцев приехали в Россию на работу или к родственникам в прошлом году.

«Украинские граждане должны получать максимальную возможность приезжать в Россию, работать, при желании получать гражданство», — сказал Морозов.

Ранее Климкин призвал окончательно запретить въезд на Украину мужчинам из России.