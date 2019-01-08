На Украине признали проблемы с вступлением в ЕС и НАТО

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшее время страна не сможет вступить в ЕС и НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Киеву, какой он есть сегодня, не удастся присоединиться к Евросоюзу и НАТО «ни за год, ни за два, ни за пять».

«Нам нужен консенсус в НАТО, и нужно сделать что-то на Украине, так как мы сами не готовы. Вот честно должны говорить», — заявил Климкин.

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Он подчеркнул, что с Альянсом украинской стороне работать немного проще, нежели с Евросоюзом.

Ранее на Украине рассказали, что получили от НАТО благодаря военному положению.