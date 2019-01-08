Украина отреагировала на сообщения о возврате томоса в Стамбул
Министерство культуры Украины опровергло сообщения о том, что томос об автокефалии Православной церкви Украины будет возвращен в Стамбул, передает РИА «Новости».
«Министерство культуры Украины опровергло информацию, что томос об автокефалии украинской церкви заберут в Стамбул для подписей других членов Синода Вселенского патриархата», — сказали представители министерства.
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Отмечается, что томос будет храниться в Трапезном храме Софии Киевской.
Ранее сообщалось, что томос об автокефалии ПЦУ вернут в Стамбул в ближайшие дни, так как его подписали не все члены Святейшего Синода Константинопольского патриархата