Трамп призвал вернуть честность в журналистику

Президент США Дональд Трамп призвал вернуть честность в американскую журналистику. Об этом он написал в твиттере.

«Фейковые СМИ в нашей стране — настоящая оппозиционная партия. Это настоящий враг народа! Мы должны вернуть честность в журналистику...» — написал он.

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Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер резко раскритиковал президента Дональда Трампа за выложенные им мемы.

Трамп опубликовал в твиттере картинку о строительстве стены на границе с Мексикой, обыгрывающую фразу из сериала «Игра престолов».