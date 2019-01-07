На вручении томоса стоявший рядом с Порошенко священник упал в обморок
Стоявший рядом с президентом Украины Петром Порошенко священник упал в обморок во время церемонии вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины, передает портал «Страна.ua», на котором опубликовано видео.
Шестисекундное видео, как сообщает портал, было снято российскими журналистами.
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Церемония вручения томоса состоялась в соборе Святого Георгия в Стамбуле.
Ранее сообщалось, что лицо президента Украины на церемонии вручения томоса украинской «новой церкви» стало мемом.