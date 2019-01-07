Абэ на могиле отца поклялся поставить точку в ситуации с мирным договором
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, посещая могилу своего отца в Нагато, заявил, что поклялся прилагать все усилия для того, чтобы поставить точку в диалоге о заключении мирного договора с Россией, передает NHK.
«Я поклялся приложить все силы, чтобы несмотря ни на что продвинуть его и поставить точку», — сказал Абэ.
Реклама
Он подчеркнул, что его отец также работал над улучшением отношений Японии и Советского Союза.
«Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать все усилия и исполнять свой служебный долг, потому что в этом году будет исторический поворотный момент», — добавил премьер-министр.
Синтаро Абэ занимал пост министра иностранных дел Японии с 1982 года по 1986 год.
Ранее Абэ заявил о «решающем моменте» в обсуждении мирного договора с Россией.