Абэ на могиле отца поклялся поставить точку в ситуации с мирным договором

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, посещая могилу своего отца в Нагато, заявил, что поклялся прилагать все усилия для того, чтобы поставить точку в диалоге о заключении мирного договора с Россией, передает NHK.

«Я поклялся приложить все силы, чтобы несмотря ни на что продвинуть его и поставить точку», — сказал Абэ.

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Он подчеркнул, что его отец также работал над улучшением отношений Японии и Советского Союза.

«Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать все усилия и исполнять свой служебный долг, потому что в этом году будет исторический поворотный момент», — добавил премьер-министр.

Синтаро Абэ занимал пост министра иностранных дел Японии с 1982 года по 1986 год.

Ранее Абэ заявил о «решающем моменте» в обсуждении мирного договора с Россией.