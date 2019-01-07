WSJ: Болтон допустил возможность новых контактов с Россией

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил возможность новых переговоров с российской стороной. Об этом Болтон сообщил журналистам по итогам визита в Израиль, где состоялись переговоры по ситуации в Сирии, пишет The Wall Street Journal.

В воскресенье, 6 января, Болтон был в Иерусалиме, где провел переговоры c премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Советник президента США в начале недели прибудет в Анкару для переговоров с турецкой стороной.

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Несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа о том, что их участие в Сирии в значительной степени завершается, существуют законные обоснования для сохранения войск на базе США Эт-Танф на юге Сирии, заявил советник Трампа по нацбезопасности. Болтон отметил, что существует опасность возрождения «Исламского государства» (организация запрещена в России).

По словам Болтона, США не хотят, чтобы после вывода американских войск в Сирии распространилось влияние Ирана.

Ранее Болтон поставил турецкой стороне ультиматум в вопросе вывода войск США из Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, запрещенная на территории России.