Спикер конгресса США устроила скандал с министром внутренней безопасности

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Спикер конгресса США Нэнси Пелоси и министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен вступили в конфликт во время обсуждения проблем нелегальной миграции, сообщает Fox News.

На встрече в Белом доме Нильсен приводила статистику, связанную с числом преступников, которые нелегально въехали в США. В ходе выступления Пелоси прервал Нильсен и заявила, что «отвергает ее факты».

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В свою очередь Нильсен раскритиковала Пелоси за нежелание слышать о проблеме нелегальной иммиграции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может объявить режим чрезвычайного положения для того, чтобы «очень быстро» достроить стену на границе с Мексикой.